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20:33, 04 сентября 2021

Команда России поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпиады

В предпоследний день Игр в Токио российские спортсмены завоевали десять наград — две золотые, три серебряные и пять бронзовых. Досрочно сегодня первое место себе обеспечила сборная Китая, на втором месте — Великобритания, на четвертом — США.

Китайцы с 2004 года неизменно становится победителем Паралимпиад. Паралимпийские игры проходят с 24 августа по 5 сентября. Из-за санкций WADA российские спортсмены выступают под флагом Паралимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения играет фрагмент из Первого концерта Чайковского.


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