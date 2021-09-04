Рогозин утверждает, что госкорпорация продолжит сотрудничество с партнерами из США по ракетному двигателю РД-181

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин утверждает, что госкорпорация продолжит сотрудничество с американскими партнерами по ракетному двигателю РД-181. По его словам, российская сторона также будет рада сотрудничеству по двигателю РД-180, если США «надумают докупить еще». «У них сформирован солидный запас…РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing», — написал Рогозин в «Фейсбуке».

Ранее правительство России поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО «Энергомаш» американской компании «Орбитал Сайенсиз ЛЛС».

Сегодня исполнительный директор компании United Launch Alliance Тори Бруно сообщил, что США отказались от покупок российских двигателей РД-180 для ракет Atlas V. Продажа самих ракет также остановлена. Их полностью выведут из эксплуатации к середине 2020-х годов. На смену им придет ракета Vulcan Centaur, летающая уже на американских двигателях.