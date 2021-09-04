В Санкт-Петербурге задержаны трое участников ежегодного фестиваля «День Д», посвященного писателю Сергею Довлатову

Полиция нагрянула в сквер Довлатова на Загородном проспекте во время открытия скульптуры собаки писателя. Об этом рассказала «Эху» руководитель фестиваля Анастасия Принцева. Ее саму, координатора проекта и участника мероприятия доставили в отдел полиции. Силовики в качестве причины указали на то, что мероприятие якобы не согласовано. «День Д» — ежегодный фестиваль памяти Довлатова. Его проводят с 2016 года.