В Санкт-Петербурге задержаны трое участников ежегодного фестиваля «День Д», посвященного писателю Сергею Довлатову

Полиция нагрянула в сквер Довлатова на Загородном проспекте во время открытия скульптуры собаки писателя. Об этом рассказала «Эху» руководитель фестиваля Анастасия Принцева. Ее саму, координатора проекта и участника мероприятия доставили в отдел полиции. Силовики в качестве причины указали на то, что мероприятие якобы не согласовано. «День Д» — ежегодный фестиваль памяти Довлатова. Его проводят с 2016 года.
2021-09-04T20:31:33+03:00
2021-09-04T20:31:33+03:00
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20:31, 04 сентября 2021
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