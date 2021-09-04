В Кабуле применили слезоточивый газ для разгона женщин, которые вышли на акцию против ущемления их прав талибами

В частности, они требовали, чтобы их брали на работу в правительство, сообщает местный телеканал «Толо ньюс». Боевики использовали спецсредства, когда митингующие пытались пройти к президентскому дворцу.

Факт выступления женщин подтвердил и проталибский ресурс «Афган урду». Там говорится со ссылкой на источники талибов, что это была умышленная попытка создать проблемы. Под прикрытием этого некоторые люди хотят искать убежища в США или Европе. «Они даже не представляют 0,1% Афганистана», отмечает ресурс в твиттере.

Женщины в афганской столице уже не первый раз пытаются провести акцию протеста, требуя защиты своих прав. Накануне они также пытались организовать протест, призывая талибов утвердить их право на участие в политической жизни страны в новой конституции Афганистана. Ранее представитель запрещенного в России террористического движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что женщины не будут занимать министерские посты в новом правительстве. Они, по его словам, смогут работать в министерствах, полиции, в судебной системе, но в качестве помощниц.

