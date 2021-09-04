США отказались от покупок российских двигателей РД-180 для ракет Atlas V

Продажа самих ракет также остановлена. Об этом сообщил исполнительный директор компании United Launch Alliance Тори Бруно, передает издание The Verge. Atlas V полностью выведут из эксплуатации к середине 2020-х годов. Их сменит ракета Vulcan Centaur, летающая уже на американских двигателях. Перед этим запланировано еще 29 запусков Atlas V. Три или четыре двигателя РД-180 сейчас установлены на ракетах для предстоящих миссий, еще часть находится на складе. Поэтому можно прекратить отношения с Россией и не зависеть от нее, как просил об этом конгресс, пояснил Бруно.

Российские ракетные двигатели РД-180 собирали по заказу США на НПО «Энергомаш», входящий в состав госкорпорации «Роскосмос». Там ранее отмечали, что в случае прекращений поставок США разработчик может потерять от 10 до 13 миллиардов рублей годовой прибыли.

Сегодня гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин написал в «Фейсбуке», что Роскосмос продолжит сотрудничество с американскими партнерами по российским двигателям РД-181.