Сборная России по футболу открыла счет в матче с Кипром

Гол забил на 5-й минуте Александр Ерохин. Встреча отборочного раунда чемпионата мира 2022 года проходит в эти минуты в Никосии. Идет первый тайм. Счет 1:0 в пользу россиян.
2021-09-04T19:34:34+03:00
2021-09-04T19:34:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 04 сентября 2021
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