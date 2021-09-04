Хоккейный клуб ЦСКА одержал первую победу под руководством Сергея Федорова

Команда переиграла рижское «Динамо» со счетом 3:2 в матче, который прошел в Москве. Для московского клуба это всего вторая официальная игра под управлением Федорова в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В первом поединке команда крупно уступила «Авангарду», пропустив четыре безответные шайбы.

Сергей Федоров возглавил клуб в середине июля, сменив Игоря Никитина. Для 51-летнего тренера это первый опыт работы главным тренером. В следующей игре ЦСКА предстоит встретиться с «Сочи» на выезде. «Динамо» будет играть с «Трактором».