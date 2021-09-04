В Нижнем Новгороде временно закрыли гимназию из-за случаев кишечной инфекции у учеников начальных классов

Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным областной прокуратуры, всего поступило около 40 жалоб на ухудшение здоровья и признаки отравления. По факту инцидента начато расследование, отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов. Региональная прокуратура взяла ситуацию на контроль.