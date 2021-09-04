Мария Захарова описала свою версию того, как проекты Алексея Навального финансировались через посольства в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова описала свою версию того, как проекты оппозиционера Алексея Навального финансировались через посольства в России. «Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам», — написала Захарова в своем телеграм-канале. По ее словам, большего всего подобных донатов шло через дипмиссии США и Германии. В подобной, как она выразилась «веселой «little carousel» (маленькой карусельке) также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО». Откуда у нее такая информация, Захарова не уточнила.