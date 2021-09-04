В Санкт-Петербурге задержали трех человек во время празднования 80-летия Сергея Довлатова

В сквере имени писателя в центре города сегодня открыли памятник его собаке — фокстерьеру Глаше, которая упоминается во многих его произведениях. Организаторы подчеркивали, что памятник временный — он не прошел все этапы согласования, сообщает интернет-издание «Фонтанка». В сквере должны были также состояться джазовое и поэтическое выступления, но их не дала провести полиция. Как рассказали очевидцы, около 10 человек в форме потребовали от собравшихся разойтись, заявляя, что «массовое мероприятие не согласовано». Организатора Анастасию Принцеву, а также координатора проекта и участника встречи задержали и увезли в отделение.

