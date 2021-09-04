В Пензенской области директор дворца детского творчества не принимает ремонт здания, оплаченный фондом-иноагентом

В Пензенской области директор дворца детского творчества не принимает ремонт здания, оплаченный благотворительным фондом-иноагентом. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал исполнительный директор пензенского благотворительного фонда «Гражданский Союз»* Олег Шарипков.

«Мы послали договор и акт передачи с баланса на баланс всех этих вещей и оказалось, что директор не хочет подписывать договор и принимать на баланс уже сделанное благоустройство и предметы, которые куплены. И она так намекнула, что это связано с особым статусом нашей организации», – говорит Шарипков.

Директор фонда рассказал, какая помощь была оказана дворцу. «Пришли ребята, сказали, мы хотим дворцу детского творчества помочь, сделать живой уголок, зимний сад, отремонтировать пару комнат, купить мебель. Мы сказали да, окей, стали собирать деньги, очень много бизнеса откликнулось, частные лица и таким образом мы собрали около миллиона рублей», – сообщил он.

Шарипков уточнил, что муниципальные организации не несут ответственность за связь с фондом, признанным иноагентом. «Мы десяткам муниципальных организаций государственных оказывали благотворительную помощь и, конечно, ни у кого нет проблем, чтобы принять это на баланс. Муниципальная организация не может стать иностранным агентом, даже если она захочет этого», – пояснил директор фонда. Он отметил, что договор до сих пор не подписан, даже после обращения в городскую администрацию.

Шарипков также утверждает, что фонд был признан иноагентом по инициативе экс-губернатора. «Мы благотворительный фонд, в 2019 году по инициативе губернатора пензенской области Белозерцева, который сейчас сидит, как известно, нас включили в реестр иностранных агентов. Но мы как работали как благотворительный фонд, так и продолжаем работать», – заявил он.

* — российские власти считают иноагентом