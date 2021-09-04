Facebook, Twitter и Telegram грозят новые крупные штрафы за неудаление информации

Их общая сумма может превысить 70 миллионов рублей. Судебные заседания пройдут 14 сентября. Ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода Саркися Дарбинян сказал «Эху Москвы», что целью новых штрафов стало намерение властей дисциплинировать компании, однако никаких инструментов взыскания штрафов нет. Российский регулятор готов взыскивать достаточно серьезные суммы за несоблюдение российских законов, добавил Дарбинян.

Ранее компании уже штрафовали за отказ удалить запрещенную информацию. Таганский суд Москвы за три месяца оштрафовал Facebook в общей сложности на 32 млн рублей, а Telegram — на 23 млн рублей, Google — на 12,5 млн, а TikTok — на 4 млн. В июле суд удовлетворил два иска от Роскомнадзора к «Твиттер, Инк» на общую сумму в 5,5 млн рублей.