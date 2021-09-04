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19:10, 04 сентября 2021

В Симферополе происходят задержания крымских татар, собравшихся у здания ФСБ, чтобы узнать о судьбе своих близких

В Симферополе происходят задержания крымских татар, которые собрались у здания ФСБ, чтобы узнать о судьбе своих близких. Об этом нам сообщила адвокат Лилия Гемеджи. 3 сентября стало известно, что сотрудники ФСБ проводят обыски у нескольких крымских татар в рамках расследования уголовного дела, которое возбудили после инцидента в районе села Перевальное. Там был поврежден газопровод. На данный момент известно о задержании 6 подозреваемых.


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