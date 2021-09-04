Требования отмены закона о СМИ-иностранных агентах сегодня прозвучали в центре Москвы

У памятника Грибоедову на Чистых прудах прошла встреча жителей столицы с оппозиционными кандидатами в Госдуму, в том числе Сергеем Митрохиным, Мариной Литвинович, Алёной Поповой, Эльвирой Вихаревой и другими. У памятника также провели одиночные пикеты в поддержку СМИ, признанных властями иноагентами. Простые москвичи разных возрастов, которые пришли на акцию, осуждали закон и выступали за его отмену. Акция прошла без задержаний, несмотря на большое количество полиции.

На сегодня планировался митинг в поддержку журналистов-иноагентов. Массовое мероприятие численностью до 500 человек предполагалось провести на Пушкинской площади, в качестве альтернативы активисты предлагали чиновникам рассмотреть возможность проведения митинга на Никитском бульваре. Но власти его не согласовали, сославшись на эпидемиологическую обстановку и указ мэра о запрете публичных мероприятий. Как сообщила «Эху Москвы» сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова, организаторы подали три иска в московские суды, оспаривая отказ мэрии.