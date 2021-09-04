Президент Белоруссии Александр Лукашенко повесил во Дворце независимости подаренную ему на день рождения картину, на которой он изображен с автоматом. Ее нарисовала дочь одного из сотрудников Службы безопасности главы государства, сообщает агентство БелТа.

Ранее Лукашенко рассказывал, что ему подарили картину, где он «бегал с Колей с автоматом». По его словам, это был важный момент в его жизни и автору удалось его довольно точно схватить. Президент сказал, что ему понравилась эта работа, добавив, что он не специалист в искусстве.

Напомним, в августе прошлого года, когда в Белоруссии начались массовые протестные акции после выборов, пресс-служба Лукашенко опубликовала кадры с его младшим сыном, 15-летним Николаем, в военной экипировке с автоматом Калашникова.