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18:33, 04 сентября 2021

Очные занятия в Общецерковной аспирантуре им. св. Кирилла и Мефодия смогут посещать только привитые студенты

Очные занятия в Общецерковной аспирантуре и доктурантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия смогут посещать только привитые от коронавируса студенты. Об этом сообщил ректор вуза и председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. Митрополит Иларион выразил надежду на то, что пандемия пойдет на спад, а студенты и аспиранты смогут учиться в очном режиме.

Напомним, ранее митрополит Иларион заявил, что люди, отказавшиеся делать прививку, берут на себя грех, который им придется отмаливать всю жизнь, поскольку они могут заразить других людей.



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