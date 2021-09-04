В цыганский поселок под Екатеринбургом нагрянули силовики

Приехал целый грузовик с сотрудниками ОМОНа и несколько машин полиции. Они оцепили улицу, сообщает местный интернет-ресурс Е1. Жители поселка находятся в смятении, отмечает издание. Людям не говорят, что происходит, почему и зачем. Вообще ничего не говорят. Собирают отпечатки пальцев, объясняя что «так надо», — рассказал местный житель. В городском управлении МВД объяснили, что это профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений.
2021-09-04T18:31:49+03:00
2021-09-04T18:31:49+03:00
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18:31, 04 сентября 2021
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