В цыганский поселок под Екатеринбургом нагрянули силовики

Приехал целый грузовик с сотрудниками ОМОНа и несколько машин полиции. Они оцепили улицу, сообщает местный интернет-ресурс Е1. Жители поселка находятся в смятении, отмечает издание. Людям не говорят, что происходит, почему и зачем. Вообще ничего не говорят. Собирают отпечатки пальцев, объясняя что «так надо», — рассказал местный житель. В городском управлении МВД объяснили, что это профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений.