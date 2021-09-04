В Гватемале заподозрили россиян в даче взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи

Прокуратура проводит расследование. Оно началось в среду, поэтому находится на первых этапах работы, пишет газета The New York Times со ссылкой на пресс-службу генпрокурора.

В конце августа издание опубликовало статью, в которой описывались показания свидетеля о том, что он лично доставил в дом Джамматтеи свернутый ковер, набитый деньгами. В администрации президента, комментируя эту информацию, отрицали факт получения им взятки. Вместе с тем там заявили о намерениях разобраться в ситуации.

По данным СМИ, подкупить главу государства пыталась горнодобывающая компания с российским финансированием. Речь идет о Mayaniquel, которая хотела добиться права работать в одном из крупнейших портов страны.