Ведущий юрист Роскомсвободы Дарбинян считает многомиллионные штрафы иностранным соцсетям попыткой дисциплинировать их

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я думаю, что вопрос не из-за денег, а для того, чтобы дисциплинировать компании. Но пока не особо видно, чтобы этот метод работал», – считает он.

Дарбинян отметил, что не существует инструмента для взыскания штрафа с зарубежной компании. «Пока мы видим тенденциозность, с каждым месяцем штрафы становятся все больше и больше, пока не похоже на то, что компании этот штраф собираются платить и надо сказать, что до сих пор никаких инструментов для реального взыскания штрафов с иностранных компаний нет», говорит юрист.

Однако, по его словам, власти могут воспользоваться законом о «приземлении». «Единственная надежда российских властей – то, что штрафов накопится и, соответственно, законом о «приземлении» компании когда-то прижмут этими штрафами. Что в случае, если они не будут оплачивать, то наступят те санкции, которые предусмотрены в законе о «приземлении». А это именно замедление трафика этих сетей и отключение от платежных сервисов», – пояснил он.

По словам Дарбиняна, какие-то сервисы будут договариваться, а какие-то будут заблокированы. «Торг с компаниями пока продолжается, но на текущий момент не особо видно, что Twitter, Facebook и Telegram готовы реагировать на любые требования об удалении контента, который российские власти считают запрещенным. Поэтому я думаю, эскалация будет нами наблюдаться и в конце концов какие-то сервисы станут заблокированными, а какие-то будут договариваться», – заключил юрист.

Сегодня стало известно, что Facebook, Twitter и Telegram грозят новые многомиллионные штрафы за неудаление информации.