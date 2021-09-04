Силовики пришли на празднование «Дня Д» в Петербурге и задержали организаторов на одной из площадок

Они же даже прервали программу, чтобы исключить конфликт с полицией. Ч

Руководителя проекта «День Д» Анастасию Принцеву и двух её сотрудников уже доставили в один из отделов полиции в центре Петербурга. Им вменяют организацию и проведение несогласованного мероприятия. Полицейские появились сегодня в Сквере Довлатова в центре Петербурга около четырёх часов дня. Там горожане проводили субботник, а также открыли скульптуру собаки Довлатова — она появилась рядом с памятником писателю. Примечательно, что мероприятие проводилось совместно с муниципалитетом Владимирский Округ и по согласованию с городским Комитетом по благоустройству. На нём собралось порядка семидесяти человек. Когда полицейские попросили всех разойтись, организаторы Дня Д остановили программу и стали собираться, однако в этот момент их задержали. В МВД пока эту ситуацию не прокомментировали, однако пообещали дать ответ в ближайшее время. На других площадках «Дня Д» мероприятия продолжаются без каких-либо ограничений.

День Д — ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова. Его проводят уже в пятый раз. На сайте администрации города накануне дня рождения писателя появилась новость о проведении «Дня Д» вместе со словами губернатора Петербурга Александра Беглова.