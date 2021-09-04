Гражданину Таджикистана, который работал в предвыборном штабе политика Андрея Пивоварова, запретили въезд в Россию

Он утверждает, что он объявлен персоной нон-грата на 40 лет. Саиданвар Сулаймонов, последний месяц работавший в штабе Пивоварова, уверяет, что ему не предоставили каких-либо документов, объясняющих запрет въезда в Россию, пишет интернет-издание «Медиазона». По словам активиста, ему сказали, что он числится в базе МВД, а затем в аэропорту перед выездом задавали, как он выразился, «каверзные вопросы». Сейчас, по словам Сулаймонова, он находится в некоей «безопасной стране». Он отмечает, что уехал сам, поскольку ему грозило бы выдворение в Таджикистан. Туда активист возвращаться не хочет, поскольку утверждает, что ему грозит опасность из-за «критики ислама и действующей власти».

Андрей Пивоваров, в штабе которого работал Сулаймонов, несколько месяцев находится в СИЗО в Краснодаре по делу о нежелательной организации. Его зарегистрировали кандидатом на выборах депутатов Госдумы. Сулаймонов, в свою очередь, стал известен в феврале: тогда он рассказал, что его уволили из ковидного госпиталя в Москве, где он работал санитаром, из-за фотографии с фонариком в «красной зоне» больницы. Снимок был приурочен к одной из акций соратников политика Алексея Навального.

Это не первый случай за последнее время, когда МВД признает нежелательным пребывание иностранцев в России. Ведомство пожизненно запретило въезд в страну комику Идраку Мирзализаде – это произошло после того, как широкий резонанс получило его выступление с шуткой про русских.