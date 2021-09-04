Акция с требованием отменить закон о СМИ-иностранных агентах прошла сегодня на Чистых прудах в Москве

В ней участвовали больше ста человек. Мероприятие у памятника Грибоедову разделилось на две части. Одна прошла в формате встречи с оппозиционными кандидатами в Госдуму, пришли, в том числе, Сергей Митрохин, Марина Литвинович, Эльвира Вихарева, другие политики. Они обещали в случае избрания в парламент первым делом добиваться изменения в закон о признании СМИ иноагентами или даже отмены. Его участники акции называли репрессивным и направленным на удушение СМИ, которые имеют позицию отличную от государственных.

Параллельно у памятника шли одиночные пикеты. «Не дождётесь, всем рты не заткнете», «У нас идёт Дождь», — такие плакаты были в руках у пикетчиков. «Журналистика — не преступление» — было написано на майке сопредседателя профсоюза журналистов и работников СМИ Игоря Ясина. Он убежден: рано или поздно закон, у многих вызвавший возмущение, останется в прошлом.

На одиночных пикетах также были плакаты в поддержку политзаключённых. В районе Чистых прудов была припаркована вереница полицейских машин, возле метро и памятника Грибоедову дежурили силовики. Никого не задержали.

Напомним, что кандидаты в депутаты Госдумы хотели сегодня провести митинг в поддержку независимых СМИ, однако столичные власти его не разрешили из-за коронавируса.

Несколько минут назад на Пушкинской площади закончилась еще одна акция, которая анонсировалась, среди прочего, как в поддержку СМИ и свободы слова. На митинге, который формально прошел как встреча с думскими депутатами-коммунистами, у фонтана близ Театра мюзикла было около полутора сотен собравшихся. Никаких металлических заграждений, но можно было наблюдать дополнительные патрули из сотрудников ОМОНа, здесь же поначалу стояли два серых КАМАЗа Росгвардии и четыре полицейских автозака. С началом выступления главы московского горкома КПРФ Валерия Рашкина спецтехника разъехалась. В повестке встречи было заявлено «информирование о ситуации со свободой СМИ в стране». О растущем списке СМИ-иноагентов Рашкин упомянул, но ни одного из изданий не назвал, не вспомнили и о внесенных в реестр отдельных журналистах. Впрочем, были названы другие цифры, свидетельствующие о ситуации со свободой прессы.

Большую часть встречи звучала преимущественно партийная риторика, несколько пожилых участников встречи держали в руках флаги несуществующего Советского Союза. Частным порядком к мероприятию присоединились несколько человек с плакатами в поддержку признанного властями СМИ-иноагентом телеканала «Дождь», одна из женщин в пикете подняла плакат солидарности с белорусским политиком Марией Колесниковой. На нем было написано: «Мария, мы с тобой». Поодаль небольшая группа христиан в момент мероприятия совершала молебен у памятного камня на месте снесенного Страстного монастыря. На Пушкинской площади также обошлось без задержаний.

На сегодня планировалась еще одна акция в поддержку СМИ и журналистов, признанных иноагентами. Профсоюз журналистов и работников СМИ подавал заявку на митинг на Пушкинской площади. Уже 25 августа организаторы получили отказ мэрии под предлогом запрета на массовые мероприятия во время пандемии коронавируса. Журналистский профсоюз сегодня обратился в суд с требованием признать отказ в согласовании митинга незаконным. Об этом «Эху Москвы» рассказала сопредседатель профсоюза Софья Русова. Она считает отказ властей политически мотивированным. Иски к мэрии поданы сразу в три столичных суда, чтобы избежать проблем при определении подсудности дела.