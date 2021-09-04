В США рассекретят правительственные документы о теракте 11 сентября

Соответствующий указ подписал президент Джо Байден. К такому шагу на протяжении длительного времени призывали родственники погибших в тот день. Этот процесс слишком затянулся, сказал представитель объединения жертв теракта Бретт Иглсон.

«У Министерства юстиции и ФБР было три года для так называемой «проверки» файлов. Они могут немедленно начать подготовку документов, включая неотредактированный отчет ФБР о проверке за 2016 год, информацию о помощи угонщикам, а также записи телефонных разговоров и показания свидетелей. Министерство юстиции, наконец, признало, что его расследование фактически закрыто, вопреки предыдущим заявлениям о статусе расследования. Мы надеемся, что администрация Байдена наконец предоставит информацию, которую сообщество 11 сентября ожидало в течение 20 лет», — сказал Иглсон.

Согласно указу Байдена, документы должны быть рассекречены в течение полугода.