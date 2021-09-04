Картину с изображением Лукашенко и его сына с оружием в руках выставили в резиденции белорусского руководителя

Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Пул Первого». Первого сентября Лукашенко заявил, что дочь сотрудника его службы безопасности подарила ему картину, на которой он с сыном Николаем держат автоматы. На холсте запечатлен момент, когда год назад протестующие прорвались ко Дворцу независимости в Минске. Тогда Лукашенко прилетел к резиденции на вертолете и вышел из него в бронежилете и с автоматом.
2021-09-04T17:33:43+03:00
2021-09-04T17:33:48+03:00
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17:33, 04 сентября 2021
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