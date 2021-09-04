Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что сведения о финансировании Навального иностранными посольствами подтвердились. В своем телеграм-канале она пишет, что больше всего пожертвований шло через дипмиссии США и ФРГ. По ее словам, финансирование осуществлялось по схеме, когда зарубежные посольства нанимали на работу российских граждан, а те полученную зарплату переводили структурам оппозиционного политика. В схеме, по словам Захаровой, участвовали сотрудники посольств Канады, Франции, Испании и ряда других стран. Соратники Навального пока высказывания Марии Захаровой не прокомментировали.
2021-09-04T17:33:08+03:00
2021-09-04T17:33:08+03:00
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17:33, 04 сентября 2021
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