Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что сведения о финансировании Навального иностранными посольствами подтвердились. В своем телеграм-канале она пишет, что больше всего пожертвований шло через дипмиссии США и ФРГ. По ее словам, финансирование осуществлялось по схеме, когда зарубежные посольства нанимали на работу российских граждан, а те полученную зарплату переводили структурам оппозиционного политика. В схеме, по словам Захаровой, участвовали сотрудники посольств Канады, Франции, Испании и ряда других стран. Соратники Навального пока высказывания Марии Захаровой не прокомментировали.