Галлямов: Даже небольшие протестные акции могут повлиять на общественное мнение и оппозиционную явку

Политтехнолог Аббас Галлямов считает, что даже небольшие протестные акции могут повлиять на общественное мнение и оппозиционную явку. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вопрос не только в том, как подобные мероприятия влияют на власть, а в том, как они влияют на общественные настроения, это гораздо важнее. То есть на власть протест не напрямую влияет, он влияет опосредованно. Власть видит результат работы протестующих в части трансформации общественного мнения и реагирует соответствующим образом», – считает он.

По мнению Галлямова протесты особенно важны после долгого отсутствия уличной активности людей. «Последние месяцы люди на улицу вообще не выходили и казалось, что власть разгромила оппозицию окончательно. Поэтому с одной стороны рейтинги властей падают, а с другой стороны уличного протеста нет. Ну вот теперь произошло это событие, которое покажет общественному мнению, что борьба не окончена, что сопротивление продолжается, что победа властей не то, чтобы такая окончательная и бесповоротная. Одни оппозиционеры сели или бежали из страны, или в тюрьмах и под домашним арестом, но появляются новые и они вновь выходят на улицу», – объясняет Галлямов.

По его мнению, если акции продолжатся перед выборами, это повысит оппозиционную явку. «Такие вещи производят позитивное впечатление на недовольных, а в ситуации с приближающимися выборами это имеет большое значение, потому что это способствует росту оппозиционной явки. Поэтому если сейчас такие акции в оставшиеся две недели будут происходить, очевидно, что оппозиционная явка окажется выше», – заключил он.

Сегодня в Москве на Чистых прудах прошла встреча кандидатов в депутаты с избирателями. Присутствующие выступали против признания СМИ и отдельных журналистов иностранными агентами и требовали отменить соответствующий закон.