На Пушкинской площади, где проходит встреча кандидатов в ГД, собравшиеся потребовали проведения честных выборов

Около тысячи человек на Пушкинской площади в Москве требуют проведения честных выборов. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Сейчас в Москве на Пушкинской площади проходит массовая встреча с депутатами Госдумы. Депутаты ГД от КПРФ проводят встречу за честные выборы, за свободу СМИ, против репрессий и фальсификаций на выборах. На площади всего собралось около тысячи человек», – сообщил Удальцов, отметив, что встречи с депутатами сейчас единственный разрешенный формат для уличных акций.

Политик рассказал, кто присутствует на площади. «В основном это сторонники КПРФ, «Левого фронта» и других лево-патриотических организаций, но видны и представители правозащитных структур, активисты «Яблока», общая акция, общегражданская, можно сказать», – отметил Удальцов.

По его словам, на акции много полиции. «По периметру стоят автозаки, требуют постоянно полицейские убирать флаги, следят за тем, чтобы не было плакатов политических, но в целом пока каких-то массовых задержаний не было», – уточнил политик.