Журналист: В Крыму в рамках расследования по факту повреждения газопровода задержаны пять крымских татар

В Крыму в рамках расследования по факту повреждения газопровода задержаны пять крымских татар. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор интернет-издания «Грати» Антон Наумлюк.

«3 сентября стало известно, что сотрудники ФСБ проводят обыски у нескольких крымских татар и на данный момент уже 5 человек задержаны. Проводят их в рамках расследования уголовного дела, которое возбудили после инцидента у Перевального, то есть ищут причастных к подрыву или повреждению газопровода», – сообщил Наумлюк.

Он рассказал подробнее о самом инциденте. «23 августа управление МВД по Крыму сообщило, что неизвестные повредили газопровод в районе села Перевальное, это симферопольский район, и по всей видимости повредили его намеренно. Тогда же было сообщение о том, что проводится экспертиза и правоохранители ищут всех подозреваемых или причастных к этому возможному преступлению», – пояснил Наумлюк.

Наумлюк добавил, что среди задержанных Нариман Джилял – зампред Меджлиса крымскотатарского народа*. По его словам, задержание Джиляла может быть связано с его участием в «Крымской платформе». Это прошедший ранее в Киеве саммит, который в РФ назвали «антироссийским». «И журналисты, и правозащитники, и те, кто наблюдает за ситуацией в Крыму, ожидали, что будет какая-то реакция со стороны российских властей в Крыму в отношении его и его участия в «Крымской платформе». Многие говорят и считают, что события последних двух дней – это как раз и есть эта самая реакция», – объяснил журналист. Он отметил, что о местонахождении задержанных и их юридическом статусе ничего не известно.

* — запрещенная в РФ экстремистская организация