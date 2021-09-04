Наместник Соловецкого монастыря, который утверждал, что вакцины могут модифицировать геном человека, заразился Covid

Епископ Порфирий, как утверждается, переносит Covid в легкой форме. Он, как говорят в Архангельской епархии, находится на изоляции в своих покоях. Пока не ясно, когда именно наместник Соловецкого монастыря сможет вновь вернуться к службе. При этом еще в середине июля Порфирий, выступая перед прихожанами, утверждал, что вакцины от коронавируса являются «генно-инженерным высокотехнологичным продуктом», что может повлечь за собой, как он выразился, «повреждения в образе Божьем». Кроме того, игумен настаивал, что в препаратах есть некие частицы металлов, через которые якобы можно воздействовать на нервную систему. Откуда он взял эту информацию, Порфирий не уточнял. При этом наместник Соловецкого монастыря признавал, что коронавирусом переболели многие его обитатели, а несколько человек скончалось. Впоследствии после появления видеозаписи с его речью она была удалена, а Порфирий сказал, что сожалеет о своей аргументации.

Высказывания епископа Порфирия о вакцинах от коронавируса ранее подвергали критике и в руководстве Русской православной церкви.