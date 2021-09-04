Власти Великобритании отказали «Мансчестеру Юнайтед» в отмене обязательного 5-дневного карантина для Криштиану Роналду

Власти Великобритании отказали ФК «Мансчестер Юнайтед» в отмене обязательного пятидневного карантина для Криштиану Роналду. Таким образом, как пишет Times, португальский форвард сможет начать тренировки с клубом только в среду. 39-летний футболист прибыл в Манчестер в пятницу. Ожидается, что первый матч за команду после возвращения он проведет 11 сентября против «Нью-Касла». Двухлетний контракт с Роналду «Манчестер Юнайтед» подписал 31 августа.
2021-09-04T16:36:16+03:00
2021-09-04T16:36:16+03:00
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16:36, 04 сентября 2021
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