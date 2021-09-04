С отмены платных пересадок на наземном транспорте в Москве пассажиры совершили уже более 160 тыс. таких поездок

С момента отмены платных пересадок на наземном транспорте в Москве пассажиры совершили уже более 160 тысяч таких поездок. Об этом в своем блоге пишет мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, благодаря отмене платных пересадок, разовая поездка в автобусах, электробусах и на трамваях стала в полтора раза дешевле. Экономия для граждан превысит 11 тысяч рублей в год.