С отмены платных пересадок на наземном транспорте в Москве пассажиры совершили уже более 160 тыс. таких поездок

С момента отмены платных пересадок на наземном транспорте в Москве пассажиры совершили уже более 160 тысяч таких поездок. Об этом в своем блоге пишет мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, благодаря отмене платных пересадок, разовая поездка в автобусах, электробусах и на трамваях стала в полтора раза дешевле. Экономия для граждан превысит 11 тысяч рублей в год.
2021-09-04T16:35:20+03:00
2021-09-04T16:35:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 04 сентября 2021
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