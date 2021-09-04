Наместник Соловецкого монастыря, заявлявший, что вакцины от Covid-19 меняют геном человека, заразился коронавирусом

Как пишет интернет-издание 29.ru, проповедь епископа Порфирия о вакцинах транслировалась на YouTube-канале. Позже священнослужитель заявил, что сожалеет о сказанном, а видео благословил удалить. В епархии сообщают, что болезнь у наместника монастыря протекает в легкой форме, он находится на изоляции на территории обители.