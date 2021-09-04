Наместник Соловецкого монастыря, заявлявший, что вакцины от Covid-19 меняют геном человека, заразился коронавирусом

Как пишет интернет-издание 29.ru, проповедь епископа Порфирия о вакцинах транслировалась на YouTube-канале. Позже священнослужитель заявил, что сожалеет о сказанном, а видео благословил удалить. В епархии сообщают, что болезнь у наместника монастыря протекает в легкой форме, он находится на изоляции на территории обители.
2021-09-04T16:34:23+03:00
2021-09-04T16:34:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 04 сентября 2021
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