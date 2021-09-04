Президент Владимир Путин ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома «Восточный»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также продемонстрировал ему устройство стартового стола для «Ангары» и рассказал о работах, которые необходимо будет произвести для реализации лунной программы. Строительные работы на космодроме должны завершиться в 2022 году.
2021-09-04T16:32:23+03:00
2021-09-04T16:32:23+03:00
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16:32, 04 сентября 2021
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