Президент Владимир Путин ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома «Восточный»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также продемонстрировал ему устройство стартового стола для «Ангары» и рассказал о работах, которые необходимо будет произвести для реализации лунной программы. Строительные работы на космодроме должны завершиться в 2022 году.