Компании Twitter грозит штраф еще на 16 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

По сведениям ТАСС, заседание суда по двум административным протоколам на мессенджер пройдет 14 сентября. В тот же день суд рассмотрит пять аналогичных протоколов на Facebook, по которым компании грозит штраф на 40 млн руб. Telegram за отказ удалить запрещенный контент грозит штраф на 16 млн рублей. Его адм. дело также будет рассмотрено 14 сентября.
2021-09-04T16:31:56+03:00
2021-09-04T16:31:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 04 сентября 2021
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