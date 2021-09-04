Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге вернулась к показателям двухнедельной давности

Это следует из цифр, которые опубликовал оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За минувшие сутки коронавирус выявили почти у полутора тысяч петербуржцев. Больше было ровно две недели назад. Тогда по официальным данным зараженных за день насчитали тысячу шестьсот шестьдесят пять. Отмечу, что число свободных коек для больных инфекцией на этой неделе опустилось ниже тридцати процентов. По оценкам властей в медицинских учреждениях находится более трёх с половиной тысяч горожан. Добавим также, что сейчас в Петербурге самый высокий коэффициент распространения коронавирусной инфекции по стране. Он показывает, сколько человек успевает заразить заболевший до изоляции. Если верить оперативному штабу, то этот показатель составляет одну целую и сорок семь сотых — эти цифры сравнимы с тем, что было в Петербурге в мае этого года. Напомним, что в июне в городе и в стране в целом началась третья волна коронавируса.