Россиянина Владислава Клюшина планируют обвинить во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США

Россиянина Владислава Клюшина, задержанного в Швейцарии, планируют обвинить во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. Об этом сообщил его адвокат.

Американские власти, от которых исходит обвинение в отношении Клюшина, считают его руководителем операции российских спецслужб против избирательного процесса в Штатах, пишет газета Times. По данным издания, россиянина, в частности, подозревают в причастности к хакерским атакам на серверы Демократической партии США. Кроме того, в Штатах, согласно публикации, Клюшин проходит в качестве обвиняемого по делу об инсайдерской торговле ценными бумагами. Еще один фигурант этого дела – другой россиянин Иван Ермаков, его Вашингтон также считает сотрудником ГРУ.

Клюшина задержали в Швейцарии в марте этого года. США попросили об экстрадиции россиянина в Штаты, этот запрос был удовлетворен, однако затем решение суда было обжаловано. Одновременно с этим швейцарский суд отклонил запрос России на экстрадицию Клюшина на родину: Москва утверждала, что подозревает его в экономических преступлениях.

Россия неоднократно отрицала вмешательство в президентские выборы в 2016 году.