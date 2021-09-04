В Нижнем Новгороде отправлен под стражу местный житель, который несколько дней удерживал девушку в подвале гаража

Нижегородца, который удерживал в подвале гаража 23-летнюю девушку и по её словам неоднократно насиловал, суд арестовал на два месяца. В преступлении подозревают 39-летнего Сергея Свешникова. Он по версии следствия познакомился со своей жертвой на сайте знакомств. На машине забрал её якобы в ресторан, отвёз в гараж и запер. Больше недели 23-летняя Елизавета Бабикова, закованная в наручники, провела в неволе. Где она находится — её родные и друзья не знали. По словам девушки, по дороге в ресторан Свешников остановил машину под предлогом спущенного колеса и предложил ей заняться сексом. После отказа достал из кармана складной нож, потом заковал её в наручники, привёз в подвал и изнасиловал. Он делал это неоднократно, утверждает пострадавшая.

Агентство РИА выяснило, что гараж, где находилась девушка, расположен всего в десятках метров от многоэтажек. Местные жители ничего подозрительного не слышали. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Свешников арендовал гараж. В списках никого с такой фамилией нет, сказал председатель кооператива. Интернет-издание Подъём в свою очередь сообщает, что жена предполагаемого насильника объявила его в розыск. Она не знала о гараже своего мужа и машине, на которой он увёз жертву.

Следователи выясняют, не могли ли другие молодые женщины пострадать от действий Свешникова. Нижегородские интернет-издания сообщают, что он отказался от дачи показаний, сославшись на плохое самочувствие.