Финский пилот команды Alfa Romeo Кими Райкконен не примет участия в этапе «Формулы-1» Гран-при Нидерландов

Как сообщается в Twitter-аккаунте чемпионата, ПЦР-тест Райкконена накануне гонки дал положительный результат. На трассе гонщика заменит резервный пилот — поляк Роберт Кубица. 41-летний финн после 12 этапов занимает 17 место в общем зачете. 1 сентября он объявил, что этот сезон для него станет последним в «Формуле-1».