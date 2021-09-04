Финский пилот команды Alfa Romeo Кими Райкконен не примет участия в этапе «Формулы-1» Гран-при Нидерландов

Как сообщается в Twitter-аккаунте чемпионата, ПЦР-тест Райкконена накануне гонки дал положительный результат. На трассе гонщика заменит резервный пилот — поляк Роберт Кубица. 41-летний финн после 12 этапов занимает 17 место в общем зачете. 1 сентября он объявил, что этот сезон для него станет последним в «Формуле-1».
2021-09-04T15:35:27+03:00
2021-09-04T15:35:27+03:00
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15:35, 04 сентября 2021
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