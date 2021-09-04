Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам пропустит октябрьский чемпионат мира в Японии

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, израильтянка Линой Ашрам пропустит октябрьский чемпионат мира в Японии. Как сообщили ТАСС в израильской федерации гимнастики, решение принято по профессиональным соображениям. Напомним, во Всероссийской федерации художественной гимнастики не согласились с результатами соревнований на олимпийских играх в Токио, на которых Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку.
2021-09-04T15:33:46+03:00
2021-09-04T15:33:46+03:00
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15:33, 04 сентября 2021
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