Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам пропустит октябрьский чемпионат мира в Японии

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, израильтянка Линой Ашрам пропустит октябрьский чемпионат мира в Японии. Как сообщили ТАСС в израильской федерации гимнастики, решение принято по профессиональным соображениям. Напомним, во Всероссийской федерации художественной гимнастики не согласились с результатами соревнований на олимпийских играх в Токио, на которых Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку.