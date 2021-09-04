Bloomberg поставил под сомнение готовность «Газпрома» поставить в Европу необходимый ей объем газа

Как отмечает агентство, чтобы достичь к началу зимнего сезона внутренних запасов в 72 миллиарда кубометров компания должна ежедневно пополнять резервы на 280 миллионов кубометров. Это примерно 80% от ежедневных поставок газа в Западную Европу. Bloomberg напоминает, что запасы газа в Европе сейчас находятся на самом низком уровне более чем за десятилетие.
2021-09-04T15:32:28+03:00
2021-09-04T15:32:28+03:00
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15:32, 04 сентября 2021
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