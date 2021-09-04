В Дагестане спасатели нашли тело пятого пропавшего без вести после схода селевого потока туриста

Как передает Интерфакс, родственники его уже опознали, это житель Москвы 1986 года рождения. Четверо из пятерых пропавших были найдены погибшими. К поисково-спасательным работам было привлечено 60 человек и 7 единиц техники. Сель сошел в Гунибском районе республики 23 августа.