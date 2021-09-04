По факту отравления двадцати четырех детей в школе в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. По данным областного Минздрава, три ребенка госпитализированы, проверку школы ведет местная прокуратура. Занятия в младших классах пока приостановлены. Источник инфекции пока не установлен. В департаменте образования утверждают, что дети в столовой не ели, а буфет в гимназии не работает. Ранее сообщалось, что на опасные симптомы пожаловались около 40 детей.
2021-09-04T15:30:51+03:00
2021-09-04T15:30:51+03:00
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15:30, 04 сентября 2021
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