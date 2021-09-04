Акция против признания журналистов иноагентами прошла сегодня в центре Москвы

Акция против признания СМИ и отдельных журналистов иностранными агентами и требованием отменить соответствующий закон прошла сегодня в центре Москвы. У памятника Грибоедову на Чистых прудах собрались больше ста человек. Мероприятие провели в формате встречи с кандидатами в депутаты Госдумы. В числе них были Сергей Митрохин, Марина Литвинович, бывший фигурант так называемого «Болотного дела» Николай Кавказский и ряд других. Закон о СМИ-иноагентах должен быть отменён, убеждена москвичка Наталья, которая пришла наряду с другими жителями столицы поддержать независимых журналистов.

Во время акции у памятника Грибоедову прошло несколько одиночных пикетов. Люди в основном держали плакаты в поддержку телеканала «Дождь», признанного иноагентом.