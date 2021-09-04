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15:04, 04 сентября 2021

Прокуратура Гватемалы заподозрила россиян в попытке подкупа президента этой страны

Прокуратура Гватемалы заподозрила россиян в попытке подкупа президента этой страны. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства центрально-американского государства.

Расследование началось по факту дачи взятки президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи. По данным газеты NYT, подкупить президента пыталась горнодобывающая компания с участием российского финансового капитала. Речь идет о компании Mayaniquel, которая хотела добиться права работать в одном из крупнейших портов страны. По информации агентства Associated Press, прокуроры также выдали ордер на арест сбежавшего в США экс-руководителя антикоррупционного ведомства Гватемалы Хуана Франциско Сандовала, который инициировал расследование произошедшего. Тот сообщил, что располагает свидетельскими показаниями о взятке господину Джамматтеи и покинул страну вместе с документами по делу. По его словам, президенту в резиденцию доставили ковер, полный денег. После этого один из россиян якобы сказал, что отныне «с портом им открыты двери».

Президент Гватемалы фигурантом расследования не является, так как ему не объявлен импичмент. Представитель президента не стал комментировать ситуацию.


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