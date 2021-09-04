Дворец детского творчества в Пензе отказался принимать дар от старейшего благотворительного фонда «Гражданский союз». Еще в конце прошлого года активисты собрали миллион рублей на ремонт зимнего сада, творческой мастерской и зоо-уголка. Помещение сдали в феврале, но руководство дворца до сих пор не поставило их на баланс. Как рассказал интернет-изданию «Семь на семь» исполнительный директор фонда Олег Шарипков, истинную причину он видит в том, что фонду присвоен статус иностранного агента. «Гражданский союз» намерен обратиться в суд, чтобы там добиться постановки отремонтированных помещений на баланс.
2021-09-04T15:03:27+03:00
2021-09-04T15:03:27+03:00
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15:03, 04 сентября 2021
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