Дворец детского творчества в Пензе отказался принимать дар от старейшего благотворительного фонда «Гражданский союз». Еще в конце прошлого года активисты собрали миллион рублей на ремонт зимнего сада, творческой мастерской и зоо-уголка. Помещение сдали в феврале, но руководство дворца до сих пор не поставило их на баланс. Как рассказал интернет-изданию «Семь на семь» исполнительный директор фонда Олег Шарипков, истинную причину он видит в том, что фонду присвоен статус иностранного агента. «Гражданский союз» намерен обратиться в суд, чтобы там добиться постановки отремонтированных помещений на баланс.