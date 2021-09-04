Аэропорт Кабула в ближайшие дни сможет принять гражданские рейсы. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на посла Катара в Афганистане Саида Аль-Хаярина. По его словам, катарские специалисты проводят ремонтные работы в международном аэропорту Кабула, уже вскоре он сможет принимать самолеты с гуманитарной помощью. Посол также сообщил, что уже запущены два внутренних рейса из Кабула в Мазари-Шариф и Кандагар.
2021-09-04T14:33:07+03:00
2021-09-04T14:33:07+03:00
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14:33, 04 сентября 2021
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