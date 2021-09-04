Около сотни эвакуированных в США афганцев могут быть связаны с террористическими группами

Около сотни эвакуированных в США афганцев могут быть связаны с радикальным движением «Талибан»* или с другими террористическими группами. По сведениям телеканала NBC, из более 30 тыс. вывезенных из Афганистана в США людей около 10 тыс. подвергнут дополнительным проверкам. Источники канала утверждают, что как минимум двух афганцев переправят для проверки из США в Косово, поскольку они вызвали беспокойство служб безопасности. По словам президента Байдена, всего за более чем две недели Вашингтон эвакуировал из Афганистана более 120 тыс. американцев, граждан стран-союзников и афганцев.

*Признано террористическим и запрещено в России