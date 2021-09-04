Задержанного в Швейцарии россиянина Владислава Клюшина намерены обвинить во вмешательстве в президентские выборы в США

Задержанного в Швейцарии по запросу США россиянина Владислава Клюшина намерены обвинить во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016-ом году. Об этом пишет британская Times со ссылкой на адвоката россиянина Оливера Сирика. Клюшина подозревают в причастности к хакерским атакам на серверы Демпартии США. Он проходит обвиняемым по делу об инсайдерской торговле ценными бумагами вместе с россиянином Иваном Ермаковым, которого американцы считают сотрудником ГРУ. Клюшин был задержан 21 марта в аэропорту город Сьон, куда приехал на отдых вместе с семьей. Сейчас он ожидает решение об экстрадиции.
2021-09-04T14:31:51+03:00
2021-09-04T14:31:51+03:00
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14:31, 04 сентября 2021
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