Неизвестные ночью взломали аккаунт главредактора интернет издания Baza в WhatsApp. У себя в телеграм-канале Никитка Могутин пишет, что по работе не пользуется WhatsApp, но у него в этом аккаунте есть несколько чатов. Могутин запросил информацию по своей учетной записи, ответ ему должен прийти через три дня. По словам Могутина, он догадывается, кто стоит за взломом, а также о причинах произошедшего. В середине августа о спам-атаке на свои номера телефонов сообщили журналисты «Важных историй»* Ирина Долинина* и Алеся Мароховская*, в декабре их, еще двух коллег и главреда издания Романа Анина* также пытались взломать после расследования о бизнесмене Кирилле Шамалове, бывшем зяте президента. В конце августа злоумышленники также попытались взломать телефон журналистаThe Bell Ирины Панкратовой, а само издание подверглось атакам.

*Внесены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов