Семь человек пострадали в результате теракта в Новой Зеландии, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. По ее словам, власти сделали все возможное для предотвращения теракта:

«Человек, совершивший нападение, прибыл в Новую Зеландию в октябре 2011 года. Ему было 22 года, и он путешествовал по студенческой визе. В то время не было информации о его взглядах на насилие и терроризм. В 2016 году он привлек внимание полиции после того, как он выразил сочувствие в Facebook по поводу недавних террористических атак. Полиция разговаривала с ним дважды, один раз в апреле 2016 года, а затем еще раз в мае. В 2017 году он был задержан в международном аэропорту Окленда, полиция считала, что он направлялся в Сирию. Тогда были исчерпаны все аргументы для содержания этого человека в тюрьме и вмешались контролирующие органы. Да, есть вопросы, касающиеся его иммиграционного статуса и действий, предпринятых иммиграционной службой Новой Зеландии. Но мы сделали все, что могли».

Ардерн подчеркнула, что не будет называть имя убитого террориста. По ее словам, он не заслуживает такого отношения за свой поступок.